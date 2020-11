Pazzini: “Ibra? Immenso, ma rispetto a me sbaglia i rigori. Milan da Scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante, ormai ex, Giampaolo Pazzini, ritiratosi dal calcio da qualche settimana, ha parlato da doppio ex della sfida tra Milan e Fiorentina, analizzando il momento dei rossoneri.

Queste le sue parole: “Scudetto? Sulla carta vedo favorite Juve e Inter. Il Milan lo metto come possibile outsider, magari al terzo posto. Se riesce a reggere questo ritmo ce la può fare. Ora bisogna vedere come reagirà senza Ibra queste settimane e sarà un problema enorme. Ibrahimovic è un marziano, anche se a differenza mia sbaglia i rigori. Sarebbe da clonare”.

Sulla Fiorentina: “Alla nuova proprietà viola serve tempo, anche se rispetto alle proprietà estere mi reputo più un nostalgico del calcio dei Berlusconi, Moratti e Della Valle. Personalmente la Fiorentina è stata la mia prima big, ma forse non ero ancora maturo per una realtà così importante. Prandelli? E’ l’uomo ideale per riportare la Viola in alto. C’è però bisogno di tempo, si deve lavorare. Ha alcuni campioni importanti e deve stringere i denti”.

Foto: Twitter Serie A