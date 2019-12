Pazzini e il gol in A dopo oltre 2 anni: “Ho sofferto tanto, sono senza parole”

Giampaolo Pazzini è tornato. L’attaccante del Verona a 35 anni ritrova il gol in Serie A che gli mancava dal 30 ottobre 2017, la rete che dà il la alla clamorosa rimonta dell’Hellas contro il Torino. Lo stesso Pazzini ha parlato così ai microfoni di Dazn al termine della partita: “Sono senza parole perché quest’anno ho sofferto tanto e una gioia così, per me, è davvero importante. Ho trovato poco spazio, oggi sono riuscito a dare una mano alla squadra, ho segnato e siamo riusciti a fare un’incredibile rimonta: sono contento. Questo gol è dedicato a mia moglie e mio figlio che compieranno gli anni, voglio dare tutto per loro. Ho fatto un piccolo intervento al ginocchio in estate perché volevo fare una grande annata in Serie A, non ho mai mollato e mai mollerò: io sono qui, pronto a dare una mano alla squadra. Oggi c’è grande soddisfazione in vista del futuro”, ha chiuso Pazzini.

Foto: Twitter ufficiale Verona