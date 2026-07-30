Pazzesco in Colombia: lo Junior Barranquilla eliminato in Coppa dalla propria squadra riserve

30/07/2026 | 11:31:52

Il calcio sudamericano, nella sua follia e genialità, regala sempre emozioni. In Coppa di Colombia, nella notte italiana, si sono affrontate lo Junior Barranquilla e il Barranquilla FC, ovvero, la squadra delle riserve. La partita è terminata 3-3 nei minuti regolamentari grazie al pareggio all’ottantottesimo di Luis Muriel. Ai rigori, però, a spuntarla è stata la formazione delle riserve, con un cucchiaio decisivo nell’ultimo tiro. Agli ottavi di finale il Barranquilla FC se la vedrà contro il Millonarios.

Foto: Instagram Barranquilla FC