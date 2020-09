Pazza Inter, che rimonta! Da 2-3 a 4-3 con Lukaku e D’Ambrosio

Debutto al cardiopalma l’Inter, vittoriosa in rimonta su un’ottima Fiorentina. Nerazzurri già sotto dopo quattro minuti, per Kouamé è fin troppo facile – complice una disattenzione difensiva – mettere la palla in porta da due passi. Riagguanta la gara Lautaro, proprio sul finire di primo tempo: contropiede perfetto e destro vincente del Toro. Nel secondo tempo succede di tutto: Inter avanti grazie all’autorete di Ceccherini, sfortunata la sua deviazione sulla conclusione di Lautaro, ma la Fiorentina pareggia immediatamente i conti con Castrovilli e il prezioso assist di Ribery, Al 64′ i viola firmano il sorpasso grazie alla rete di Chiesa con un gran bel colpo sotto, ma ancora una volta è notevole l’assistenza dell’esterno ex Bayern. Al 73′ Lukaku divora il gol del pari, facendosi fermare da Dragowski. Il finale sembra scritto, ma succede di tutto: Lukaku si fa perdonare l’errore precedente finalizzando al meglio l’assist di Hakimi, mentre negli istanti finali D’Ambrosio svetta in area e regala a Conte i primi tre punti “pazzi”. Il finale è 4-3.

Foto: Twitter Inter