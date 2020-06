Pazza Inter: a Borja Valero risponde Magnani, il Sassuolo fa 3-3

A San Siro, finisce 3-3 fra Inter e Sassuolo, con i Nerazzurri che tornano a -8 dalla Juventus. Ospiti subito in vantaggio con Ciccio Caputo che approfitta di un errore della difesa nerazzurra. L’Inter ribalta tutto nel finale del primo tempo, con il rigore trasformato da Lukaku e il mancino di Biraghi. Nella ripresa, la gara si accende nuovamente nel finale: prima, Young provoca un calcio di rigore trasformato da Berardi, poi Borja Valero riporta in vantaggio l’Inter con un tiro da fuori. La gioia, tuttavia, dura poco: infatti, prima del fischio finale arriva il 3-3 di Magnani. Negli ultimi minuti espulso Skriniar per doppia ammonizione.

CLASSIFICA: Juventus 66; Lazio 62*; Inter 58; Atalanta*; Roma* 45; Napoli 42; Parma 39; Milan 39; Verona 38; Cagliari 35: Bologna 34; Sassuolo 33; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria* 26; Genoa, Lecce 25; SPAL 18; Brescia 17

*una partita in meno

Foto: profilo Twitter ufficiale US Sassuolo