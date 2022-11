Pazza gioia Iran: Cheshmi e Rezaeian affondano il Galles

Il primo tempo di Iran-Galles è stato spezzato in due parti: i primi 25 minuti entusiasmanti, ritmi alti e occasioni sia da una parte che dall’altra. La seconda parte invece è stata giocata a ritmi bassi, preannunciando un secondo tempo che sarebbe stato scintillante. nella seconda frazione di gioco, infatti, l’Iran è entrato in campo con un piglio decisivamente diverso, colpendo due pali nella medesima azione e rischiando più volte di passare in vantaggio. Il Galles non riesce ad uscire dalla propria metà campo e all’86esimo un’uscita furibonda del portiere Hennessey causa l’espulsione dell’estremo difensore, dando la possibilità all’Iran di assediare la porta del subentrato Ward e di trovare la via del gol solamente negli ultimi minuti di recupero, grazie ad un siluro di Cheshmi e alla rete di Rezaeian.

Foto: Twitter Fifa