Paz-Yildiz: presente e futuro, grande spettacolo sul lago

La partita tra Como e Juventus non sarà solo un confronto tra squadre ambiziose, ma anche un atteso duello tra Nico Paz e Kenan Yildiz. Il primo è un promesso sposo del Real Madrid, il turco aspetta di essere blindato dalla Juventus dopo la consegna di una fiammante maglia numero 10 che vale molto più di un’investitura. Paz tende a giocare più centralmente, da trequartista e comunque nella metà campo offensiva, sfruttando la visione e l’abilità di inventare. Yildiz punta l’uomo, utilizza entrambi i piedi, ha grande dribbling e capacità di finalizzazione. Nell’ultima conferenza stampa Tudor ha dichiarato che Yildiz ha la libertà di agire e di posizionarsi dietro all’attaccante piuttosto che stare defilato, in realtà le continue rotazioni non hanno dato la stabilità che la Juventus dovrebbe avere a ottobre inoltrato. Per esempio, Tudor mai ha provato a giocare con Yildiz più due punte vere, una formula che potrebbe consentire di migliorare il rendimento offensivo. Ma la sfida con Paz va oltre: predestinati, uomini-mercato, presente e futuro, artisti veri del calcio moderno.

