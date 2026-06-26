Paz al Como, quando Fabregas disse: “Nico non giocherà nell’Inter. O resterà qui o tornerà al Real”

26/06/2026 | 17:44:49

“Una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell’Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l’anno prossimo. Zanetti porti rispetto”. E’ stata questa la dichiarazione di Fabregas prima della sfida con la Cremonese un mese fa, che tornando con la mente indietro non può che suonare profetica, visto come stanno andando le cose in queste ore e come vi abbiamo raccontato.

foto sito como