Payet saluta il Vasco Da Gama: “Ho vissuto momenti indimenticabili con voi”

03/07/2025 | 08:59:05

Payet ha salutato il Vasco Da Gama con un post Instagram: “Ho passato la vita a sentire parlare di questa ‘città meravigliosa’. E quello che non avrei mai potuto immaginare è che un giorno ne avrei fatto parte e che lei sarebbe stata parte di me. Vorrei ringraziare il Vasco e i suoi ‘meravigliosi’ tifosi, tutti i membri del club che sono stati miei compagni di squadra in ogni momento e i giocatori con cui ho condiviso momenti indimenticabili. Vorrei ringraziarvi per tutto il supporto, per tutto l’amore, per tutta l’energia che ho trovato a Rio”.

FOTO: X Payet