Payero: “Venire alla Cremonese non è stato difficile. E’ una decisione importante per la mia carriera”

01/10/2025 | 16:30:45

Martin Payero si è presentato oggi da giocatore della Cremonese in conferenza stampa: “Come è stato l’approccio con la città? Molto buono. Io e la mia famiglia ci stiamo trovando bene e siamo felici. Venire qua per me non è stata una scelta difficile. Ho subito sentito l’interesse della società e del mister fin dal primo momento. È stata una decisione importante per me e per la mia carriera. Sono contento di essere qui. Devo dare il massimo. In tutto il centrocampo mi sento bene. Ho imparato negli anni a giocare più avanti, più indietro o da mezzala. Per caratteristiche ed esperienza posso ricoprire più ruoli in mezzo. Credo che l’abbiamo dimostrata nella scorsa partita. Ognuno deve pensare al suo compito, abbiamo tante caratteristiche e qualità diverse. Cerchiamo sempre di esprimerle al meglio, sia in fase offensiva che difensiva. Inter? Tutti vogliamo giocare questa partita. Sappiamo chi affrontiamo, hanno giocatori di grande qualità ed esperienza. Noi andiamo a Milano a fare la nostra gara, cercando di dare il nostro meglio. Giocare alla Bombonera? È difficile da descrivere, a tutti quelli che me lo chiedono rispondo che deve essere sentito dal vivo. È una sensazione unica. La prima volta non distingui tra paura e emozione, ma quando capisci dove sei senti una grande soddisfazione”.

Foto: sito Cremonese