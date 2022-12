Pavoletti si sfoga: “I gestacci dopo una vittoria, ora è troppo”

Leonardo Pavoletti è stato decisivo per il ritorno alla vittoria del Cagliari contro il Perugia, ma non ha gradito alcuni atteggiamenti dei tifosi dopo il 3-2. “Trovare gente che ti fa i gestacci non me l’aspettavo a Cagliari. Lo hanno scritto anche sui social, è un livello che non va bene. Di sicuro abbiamo diversi problemi, magari siamo molto scarsi, ma il cuore e la voglia non sono mai mancati”.

Foto: Twitter Cagliari