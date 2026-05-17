Pavoletti saluta il Cagliari in lacrime: “Il vostro amore è sempre aumentato, mi vanterò con il mondo di aver avuto una regione alle mie spalle”

17/05/2026 | 23:38:01

Leonardo Pavoletti saluta il Cagliari in lacrime, il centravanti si è lasciato andare alla commozione nel finale congedandosi dai suoi tifosi e parlando dal microfono in campo: “Vi potrei ringraziare di questi nove anni per tantissime cose, ma ce n’è una che per me è speciale. Da quando mi sono fatto male, ho giocato meno e ho segnato meno il vostro amore è aumentato sempre di più, anno dopo anno. Si dice che nella vita di un uomo si scoprono i veri amici solo nel momento del bisogno: mi posso vantare col mondo intero di aver avuto una città e una regione alle mie spalle, questo non me lo posso dimenticare. Quando mi alzavo da quella panchina sapevo, accompagnato dal vostro supporto, di poter superare i miei limiti e i miei infortuni. Quei dieci minuti finali diventavano lunghissimi per gli avversari: tante volte non ci sono riuscito, ma quando ci siamo riusciti quanto è stato bello”.

foto sito cagliari