Pavoletti, operazione al ginocchio riuscita. Il report del Cagliari

29/04/2026 | 19:02:48

Leonardo Pavoletti si è operato al ginocchio, il report ufficiale del Cagliari: “A seguito di visite specialistiche, nella giornata odierna il calciatore Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro. L’operazione di cleaning articolare, effettuata presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, alla presenza dal responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, è riuscita perfettamente”.

foto sito cagliari