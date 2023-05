Pavoletti: “Non poter aiutare i miei compagni è stata una sofferenza”

L’attaccante del Cagliari ha commentato così dopo la vittoria di ieri: “Erano quattro mesi che non giocavo così tanto. Ho passato un periodo difficile, un infortunio subdolo mi ha costretto a restare fermo tanto tempo e a guardare i miei compagni da fuori: non poter dare una mano alla squadra è stata una sofferenza. Ora sto lavorando bene per ritrovare la condizione migliore. Non mi aspettavo di partire dall’inizio né di giocare così tanto: abbiamo vinto, questi 90 minuti mi daranno energia in vista delle prossime gare. Con Lapadula l’intesa è stata buona sin da inizio stagione, c’era la voglia di giocare insieme. Purtroppo sino a questo momento ci era riuscito poche volte: il feeling in campo aumenterà, così come giocando con Mancosu. Mi sono messo a servizio di Gianluca per fare il lavoro sporco, così da permettergli di essere più lucido davanti alla porta e sfruttare il momento. Società, allenatore, squadra, tutti insieme stiamo creando una mentalità vincente. Ringrazio il mister, ha sempre avuto una buona parola per me”.

Pavoletti fonte Instagram Cagliari