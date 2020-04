Pavoletti: “Ho tanta voglia di tornare. L’infortunio? Pronto tra agosto e settembre”

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport tornando a parlare del suo recupero dall’infortunio. Queste le sue dichiarazioni: “Sto bene, stiamo lottando come tutti in questa quarantena. Il recupero sta andando molto bene, non devo avere fretta di rientrare però penso che fra agosto e settembre dovrei essere pronto e arruolabile. Quanta voglia ho di ritornare? Davvero tanta. Io a volte leggo alcune dichiarazioni di calciatori che non giocano da un mese e sono in depressione. Io è da un anno che sono fermo”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari