Pavoletti entra e segna, poi Bonazzoli strappa il pari allo scadere: Cagliari-Salernitana è 1-1

Si è conclusa Cagliari-Salernitana, anticipo del venerdì sera della 14a giornata di Serie A 2021-22.

Parte bene il club rossoblù, al 25′ Keita cerca il bis dopo l’eurogol di domenica: rovesciata spettacolare, ma l’epilogo è diverso. Il pallone termina fuori.

Poi ci prova Marin, nessun problema per Belec. Al 37′ si fa male Cedric Gondo, problema muscolare dopo un allungo che costringe Colantuono al cambio: entra Zortea e i campani passano al 4-4-2. Il primo tiro nello specchio arriva nel recupero: tiro dalla bandierina, Belec risponde presente su un buon colpo di testa di Joao Pedro.

Botta per Cragno allo scadere, il portiere dei sardi è rientrato negli spogliatoi dolorante.

Finisce a reti bianche la prima frazione, gara decisamente chiusa e poco emozionante. La posta in palio è alta per le due formazioni che si trovano nei bassifondi della classifica.

Allo scoccare dell’ora di gioco entra Pavoletti al posto di un dolorante Dalbert, proprio il centravanti subentrato (che oggi festeggia il compleanno) porta in vantaggio il Cagliari: è il 74′, Joao Pedro sfrutta un errore di Obi e pesca Pavoletti al centro dell’area, l’esperto toscano anticipa Gagliolo e trafigge Belec.

Ma al 90′ Bonazzoli fa 1-1 per la Salernitana con un sinistro al volo sul traversone dalla sinistra, Nandez si dimentica di lui e Cragno può fare davvero poco sulla conclusione ravvicinata del numero 9.

Punto importantissimo raggranellato dalla Salernitana nel finale, due punti pesanti persi dal Cagliari, Mazzarri arrabbiatissimo.

Foto: Instagram personale Bonazzoli