Pavoletti-Deiola, colpo salvezza del Cagliari a Verona: 2-0

Il Cagliari sbanca il Bentegodi: 2-0 degli uomini di Nicola all’Hellas Verona. La gara si sblocca al 30′ con Pavoletti – schierato titolare a causa della squalifica di Piccoli – sfrutta un’ingenuità della difesa di Zanetti dopo un gran lavoro di Luvumbo: 1-0 tutto sommato meritato per i sardi. Anche perché arriva solo al 41′ il primo tiro in porta del Verona. E’ Duda a provarci dai 25 metri direttamente su punizione, ma Caprile è attento e respinge di pugno. Nella ripresa il copione è simile al primo tempo. Nel finale c’è tempo per un’espulsione diretta dell’arbitro Abisso ai danni di Ghilardi a causa di un intervento duro su Gaetano: il difensore completa così la sua serataccia. E quella del Verona, che nel recupero va sotto di due gol: il raddoppio cagliaritano è firmato da Deiola su assist di Gaetano. E finisce così la partita. Colpo del Cagliari a Verona che sale a quota 33 punti, vedendo sempre più vicina l’aritmetica salvezza.

Foto: Instagram Cagliari