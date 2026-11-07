Pavoletti: “A Genova volavo, Cagliari ha pianto per me”. E sul futuro: “Dubai o Australia”

07/11/2026 | 10:28:56

Leonardo Pavoletti si prepara a salutare il calcio giocato, ma prima di prendere una decisione definitiva vuole lasciare aperto uno spiraglio. L’attaccante, protagonista di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso le tappe più importanti della propria carriera, soffermandosi in particolare sulle esperienze con Genoa, Napoli e Cagliari. L’addio è vicino, anche se resta ancora una piccola possibilità di continuare. “Al 90% è così, però voglio tenermi ancora uno spiraglio aperto fino a gennaio. Se dovesse uscire qualcosa che mi prende bene, non devo fare retromarcia. Cerco un’esperienza di vita a prescindere dai soldi: Dubai o magari l’Australia per permettere ai miei figli di vedere il mondo”. Tra i ricordi più belli ci sono sicuramente i due anni trascorsi al Genoa, con Gian Piero Gasperini in panchina. “Due anni bellissimi. Specialmente la qualificazione in Europa League. Volavo: ero passato da essere l’ultima ruota del carro a Sassuolo a trovarmi titolare nel Genoa, con Gasperini in panchina”, ha raccontato Pavoletti, ricordando anche quanto fosse stato importante l’interesse di Enrico Preziosi. Diverso il ricordo dell’esperienza al Napoli, dove l’attaccante ammette di non aver gestito al meglio la propria occasione. “No, potevo giocare la Champions… Avevo già detto no ad agosto, ma il Genoa viveva di cessioni: non mi hanno puntato una pistola alla testa, ma qualche spintarella… Me la giocai male: arrivai un po’ impaurito dalla piazza, condizionato da tante dicerie. Quando mi sono aperto era già troppo tardi. Il primo errore l’ho fatto io, prevenuto, un po’ sul chi va là”. Il legame con Cagliari, però, resta speciale. Indimenticabile il gol segnato al Bari nella finale playoff del 2023, quello che regalò ai rossoblù la promozione in Serie A. Pavoletti ha raccontato anche un episodio emozionante arrivato dopo la notizia del suo possibile ritiro: “Dopo che è uscita la notizia che avrei smesso, mi è arrivata una mail da un ragazzo di Cagliari. Racconta del suo rapporto con un padre molto rigido, freddo, che dopo il mio gol al Bari scoppia in lacrime e per la prima volta abbraccia il figlio”. Infine, il capitolo Nazionale e il mancato Europeo del 2016. “Conte mi pre-convocò, ma arrivai cotto da un anno con il Gasp. A Coverciano, quando facevo sforzi molto intensi, perdevo tutte le forze. Gli altri mi doppiavano. Ho fatto una figuraccia, ma non ho mollato. Lì il ct cambiò idea”. Nonostante una sola presenza, Pavoletti conserva un ricordo particolare del debutto: “La Nazionale è sempre stata un mio cruccio: ho esordito con Mancini, sul 5-0 contro il Liechtenstein… Però ho un’ottima media: una presenza e un gol!”.

Foto: sito Cagliari