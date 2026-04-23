Pavlovic: “Vlahovic? Quando è in forma, è il numero uno. Voglio restare tanto e vincere al Milan”

23/04/2026 | 11:36:36

Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, ha concesso un’intervista a SportMediaset. Queste le sue parole:

“Se sento Vlahovic? Tante volte. Quando è in forma, lui è il numero uno. Se farebbe bene al Milan? Non è una domanda per me, ma mi piace tanto. Cosa penso di Allegri? Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico. Lui è molto importante, quest’anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più. Il mio futuro? Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l’ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan”.

Foto: Instagram Pavlovic