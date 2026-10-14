Pavlovic: “Sono fiero di aver rinnovato e spero di fare meglio in futuro. Il mister ci dà indicazioni e sono chiare”

14/10/2026 | 18:41:39

Strahinja Pavlovic parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo, nel giorno del rinnovo del contratto fino al 2031 con il Milan.

“Prima di tutto, grazie. Sono fiero di aver rinnovato. Tante grazie all’allenatore, alla dirigenza e sono molto felice di essere qui. Spero che il futuro sia più roseo. La cosa importante è che noi abbiamo chiare informazioni per sapere ciò che va fatto. Per me è tutto chiaro ciò che va fatto domani”.

Sul ritorno a Salisburgo: “Sto rivedendo un sacco di facce familiari e sarà una partita emozionante per me”.

Sul vedere i volti di Baresi, Cesare Maldini, Paolo Maldini a Milanello: “Si tratta di una grande responsabilità e un onore giocare per il Milan. Devi essere meglio ogni giorno per provare a raggiungere il livello delle leggende”.

Foto: Instagram Pavlovic