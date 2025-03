Il Milan è reduce da una ennesima sconfitta, arrivata ieri sera in casa contro la Lazio. Rossoneri rimasti anche in 10 per un rosso a Pavlovic a metà ripresa. Il difensore, ha pubblicato una foto al momento della sua uscita dal campo e ha così commentato: “Mi dispiace avervi deluso. Grazie per il supporto”.

Foto: sito Milan