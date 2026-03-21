Pavlovic, Rabiot e Fofana, al Toro non bastano Simeone e Vlasic. Milan a -5 dall’Inter per una notte

21/03/2026 | 19:58:24

Il Milan riparte dopo la sconfitta con la Lazio, soffre e batte 3-2 il Torino. Milan in vantaggio al 37′ con Pavlovic. Saul Coco respinge di testa in area, il difensore rossonero controlla a 25 metri, la fa rimbalzare e calcia di sinistro. Pallone che si insacca sotto la traversa, Paleari non ci arriva. A fine primo tempo pareggia Simeone. A inizio ripresa ci pensa Rabiot a riportare avanti il Milan. Filtrante di Modric sulla destra per Pulisic, che crossa bene. Rabiot anticipa Pedersen sul secondo palo e devia in porta. Milan-Torino 2-1. Il tris di Fofana arrotonda il risultato, ma nel finale Vlasic dal dischetto infiamma il finale. I rossoneri reggono il 3-2 fino alla fine. Notte a -5 per i rossoneri.

foto x milan