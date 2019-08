Pavlovic promette: “Parlerò della Lazio dopo la gara di domani”

Il Partizan Belgrado ospiterà domani i norvegesi del Molde nel turno decisivo delle qualificazioni alla prossima Europa League. Alla vigilia di una sfida tanto importante, il portale serbo mozzartsport.com ha intervistato Strahinja Pavlovic, difensore dei padroni di casa ormai promesso sposo della Lazio per la prossima stagione. Queste le sue parole: “Ci aspetta la gara più importante della stagione. Sarebbe molto bello per un giovane calciatore come me disputare almeno altre sei gare di Europa League. La Lazio? Prima pensiamo alla partita contro i norvegesi, poi parleremo della Lazio e del trasferimento“.

Foto: telegraf.rs