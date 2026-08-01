Pavlovic: “Non ho più rivisto Milan-Cagliari. Ci è mancata la fame giusta”

01/08/2026 | 11:16:38

Strahinja Pavlovic è tornato a parlare del disastroso Milan – Cagliari che ha, di fatto, escluso i rossoneri dalla Champions. Il difensore serbo ha, inoltre, spiegato il motivo per cui il Milan ha faticato contro le piccole nella passata stagione.

Le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “A dire il vero non ho nemmeno rivisto quella partita. Di solito, dopo ogni gara, riguardo tutto il match o almeno i gol, ma a quel Milan-Cagliari non ho più pensato perché fa davvero troppo male”.

Sui continui inciampi contro le medio-piccole: “Contro le medio-piccole non abbiamo giocato con la stessa mentalità che avevamo nei derby o nelle grandi sfide. Ci è mancata quella fame di conquistare i tre punti che abbiamo avuto invece nei big match. Non vedo altre possibili spiegazioni”.

Foto: Instagram Pavlovic