Pavlovic: “Nel derby non ci sono favoriti. Pio Esposito ha fame e qualità”

05/03/2026 | 11:10:39

In vista del derby di domenica sera contro l’Inter, Strahinja Pavlovic ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Inter favorita? No. Nei derby non esistono favoriti. Lo abbiamo visto anche la scorsa stagione: in campionato abbiamo fatto fatica e siamo arrivati ottavi, ma i derby li abbiamo spesso vinti. Il derby fa storia a sé. Lautaro Martinez non ci sarà? L’Inter ha quattro attaccanti che sono davvero molto bravi e hanno caratteristiche differenti. Cercherò di prepararmi per tutti, poi vedremo chi giocherà. Io mi alleno sempre al 100%, indipendentemente dall’avversario. Cosa penso di Pio Esposito? È giovane, ha fame e molte qualità. Vuole dimostrare il suo valore e per la sua età è molto forte: è un pericolo e dobbiamo prepararci anche per lui”.

Foto: Instagram Pavlovic