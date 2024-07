Prima giornata a Milano per Strahinja Pavlovic. Dopo essere arrivato in città nella serata di ieri, il difensore serbo ha affrontato una lunga giornata di visite mediche di rito prima di legarsi, ufficialmente, al Milan. Il è rientrato negli scorsi minuti in albergo, firmando i primi autografi e scattando le prime foto con i tifosi rossoneri.

Foto: Instagram Pavlovic