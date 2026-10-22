Pavlovic: “Maignan? Sono cose che succedono, ci ha detto di stare calmi. Ora dobbiamo resettare e ripartire”

22/10/2026 | 23:32:19

Pavlovic ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Bournemouth: “Penso che l’inizio della partita non sia andato bene, abbiamo commesso troppi errori nel primo tempo, non c’è molto da dire. Subire due rigori e ritrovarsi con un uomo in meno rende tutto maledettamente difficile. Adesso dobbiamo dimenticare questa partita e farci trovare pronti per la prossima. Maignan? Ci ha detto semplicemente di stare calmi, e basta. Sono cose che possono succedere, fa parte del gioco. L’ho detto anche prima: giocheremo più di cinquanta-sessanta partite quest’anno, e questa è soltanto una. Certo, fa male, ma adesso dobbiamo resettare e concentrarci esclusivamente sulla prossima”.

foto x milan