Pavlovic lavora a parte. Condizioni valutate giorno per giorno

20/02/2026 | 16:20:49

Strahinja Pavlovic ha svolto nella giornata odierna delle terapie e un lavoro personalizzato a seguito dell’infortunio procuratosi durante la partita col Como di mercoledi sera, che avrebbe potuto riportare delle conseguenze molto più gravi, visto che si era temuta la rottura del crociato. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, Allegri conta di averlo a disposizione per la partita del 1° marzo con la Cremonese.

Foto: Instagram Pavlovic