Pavlovic: “Gila è un ottimo difensore. Felice per Modric. Leao? Spero possa rimanere al Milan”

31/07/2026 | 11:18:41

Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, ha parlato a la Gazzetta dello Sport sulla stagione che sta per cominciare.

Le sue parole: “Ramos e Gila? Sono due ottimi giocatori, da difensore Gila è sempre stato uno dei migliori in campo quando l’ho affrontato da avversario. Ha tantissime qualità e può aiutarci molto, soprattutto per quello che sa fare con il pallone. Inoltre è un giocatore molto aggressivo, quindi penso che sia perfetto per il Milan”.

Quanto è felice di avere ancora Modric in squadra? “È incredibile sapere che resterà con noi almeno un’altra stagione. Magari anche di più, vedremo… Luka è una persona straordinaria. Quando hai accanto un campione così, puoi imparare tantissimo. Si tratta di un professionista straordinario e ho la sensazione che ogni minuto che trascorre a Milanello abbia uno scopo preciso. Per me è incredibile vedere che abbia ancora tutta questa passione per il calcio a 41 anni”.

Come ha ritrovato Leao? “L’ho lasciato riposare, non ci ho parlato molto. Avremo modo di farlo. Anche lui è un giocatore straordinario, spero rimanga con noi”.

Foto: Instagram Pavlovic