Pavlovic esalta il Milan (1-0). Dybala sbaglia un rigore (ipnotizzato da Maignan) e poi si fa male

02/11/2025 | 22:45:03

Basta un gol di Pavlovic al Milan, poi Maignan para un rigore a Dybala nel finale, con l’argentino che si fa male, a San Siro finisce 1-0. Il Milan di Allegri chiude in vantaggio il primo tempo. I primi 20 minuti a San Siro sono dominati dalla squadra di Gasperini, che crea diversi pericoli ai padroni di casa. Prima ci prova Cristante da fuori con una conclusione però poco potente. Una palla gol finisce sulla testa di Ndicka, a pochi centimetri dal vantaggio. Ci prova poi Dybala, la conclusione finisce sul fondo e i rossoneri si salvano. Crescono poi i rossoneri, con la prima vera palla gol che vale il gol del vantaggio. Grande sgroppata di Leao che fa secca la difesa giallorossa e poi serve Pavlovic che da pochi passi fa 1-0. Nella ripresa la partita si inverte, inizia l’assalto del Milan che però spreca più volte il raddoppio. Prima ci prova Ricci, con una conclusione a lato di poco. Poi Modric serve Leao che arriva davanti a Svilar in uscita bassa ma il portoghese non trova il tempo per battere a rete e raddoppiare. poi Nkunku prende un palo su angolo. Il pallone sbatte su Nkunku ma non entra in rete e si stampa sul palo. La possibile doccia fredda per i padroni di casa arriva con un rigore fischiato per la Roma per fallo di mano di Fofana, Dybala dal dischetto si fa ipnotizzare da Maignan e poi esce per infortunio per un problema muscolare, al Meazza finisce 1-0 e in vetta ci sono quattro squadre in un punto, con il Napoli davanti di una lunghezza a Milan, Inter e Roma.

foto x milan