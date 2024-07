Pavlovic è sempre più la prima scelta del Milan per la difesa

Il Milan è alla ricerca di un difensore da regalare a Paulo Fonseca. E la prima scelta è sempre Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo. Come raccontato, c’è la volontà del diretto interessato di indossare la maglia rossonero. Si può chiudere per una cifra non lontana dai 25 milioni, bonus compresi. Per i rossoneri Pavlovic risponde all’identikit ideale per rinforzare il reparto difensivo.

foto: Instagram RB Salisburgo