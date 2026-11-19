Pavlovic: “Conceiçao bandì la Nutella, ci faceva usare ginocchiere e cavigliere. Allegri? Con lui sono migliorato”

19/11/2026 | 19:01:21

Strahinja Pavlovic è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite con il Milan. Rimasto a milanello per preparare la sfida contro il Frosinone, il difensore ha concesso un’intervista al podcast serbo SS Calcio.

Su Allegri: “Lavorare con Allegri è stato molto utile per me. Sotto la sua guida ho fatto i migliori progressi da quando sono arrivato in Italia. Ho una grande velocità e forza e riesco a portare il pallone lontano dalla difesa. Sono bravo a spingermi in avanti e a segnare, ma l’aspetto tattico del gioco è sempre stato una delle mie debolezze”.

Sui metodi di Conceiçao: “Ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa. Durante gli allenamenti le ginocchiere e le gomitiere erano obbligatorie, sia con temperature sotto zero o con 35 gradi. Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati a un concerto fino alle 23:00. Aveva delle spie che gli hanno fatto rapporto e alla partita successiva non li fece giocare. Conceiçao è una brava persona, mi piace ma ha dei metodi “alla Hitler”. Era in ritardo di 40 minuti alla prima riunione; tutti i giocatori e la dirigenza lo stavano aspettando, e lui era nel suo ufficio. Voleva solo far capire a tutti chi comandava. L’ha fatto di proposito”.

Sugli avversari più forti mai affrontati: “Sul piano fisico, la sfida più dura è stata senza dubbio contro Romelu Lukaku. Ma anche Marcus Thuram: è forte, veloce e molto abile con la palla tra i piedi. Con Lautaro, invece, bisogna fare molta attenzione all’interno dell’area di rigore: se non gli stai addosso, ti segna. Non puoi lasciargli spazio”.

Foto: Instagram Pavlovic