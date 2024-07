Pavlovic (come Todibo) ha scelto. Ora il Milan cerca l’ultimo sconto (anche su Fofana)

Straminja Pavlovic ha scelto il Milan, esattamente come Todibo ha scelto la Juventus. Adesso bisogna trovare la quadratura con i rispettivi club, com’è normale che sia. Nel caso del difensore centrale classe 2001 la situazione è chiara: il Salisburgo era partito da 25 milioni, ora di può cercare di scendere sotto i 20 magari aiutandosi con i bonus. Pavlovic ha un accordo per un ingaggio circa tre volte superiore rispetto ai 700-800 mila euro a stagione che guadagna in Austria. Il discorso (ultimo sconto) vale per Fofana, il centrocampista che ha scelto il Milan e che confida di essere liberato presto. Il Monaco era partito da 20 milioni e passa, adesso si può chiudere sotto i 20 in modo da consegnare presto a Fonseca il centrocampista ritenuto ideale per il salto di qualità.

