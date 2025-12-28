Pavlovic: “Attaccanti del Verona pericolosi. Dobbiamo fare di tutto per vincere”

28/12/2025 | 12:10:49

Pavlovic ha parlato a DAZN prima di Milan-Verona: “Partita molto importante, è la prima dopo la sconfitta in supercoppa. Vogliamo fare di tutto per vincere. Sappiamo che il Verona è una buona squadra che gioca molto in contropiede. Dobbiamo stare attenti in difesa e vincere i duelli. Sappiamo che i due attaccanti del Verona sono molto veloci e pericolosi, dobbiamo rimanere sempre in 3 contro 2 in difesa. Tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Matteo è un leader, ma oggi c’è De Winter e dobbiamo continuare a lavorare insieme come sempre”.

foto insta pavlovic