Pavlovic alla Lazio, l’agente: “Questa scelta sarà un successo”

Dell’interessamento della Lazio per Strahinja Pavlovic si parlava già da diversi giorni, ora però il portale serbo telegraf.rs ha rivelato i dettagli dell’operazione. Il Partizan, club proprietario del cartellino del classe 2001, incasserà dai biancocelesti circa 5,5 milioni di euro e il difensore centrale firmerà un quinquennale con la squadra capitolina. Pavlovic resterà però ancora una stagione in prestito a Belgrado prima di raggiungere Roma. Ma una importante conferma della fumata bianca è arrivata soprattutto dall’agente del giocatore, Zvonimir Vukic, il quale, contattato dal portale serbo, ha dichiarato: “L’offerta ufficiale della Lazio è arrivata ieri e il Partizan l’ha accettata. Stahinja Pavlovic, che io rappresento, non ha niente il contrario al trasferimento nel club romano. Avevamo alcune altre opzioni, anche più vantaggiose economicamente, ma in un accordo comune, dopo aver esaminato tutti gli aspetti, abbiamo deciso di accettare quella biancoceleste. La Lazio è un top club e ha tutto ciò che serve a un giovane calciatore per completare il proprio percorso di crescita, non ci sono dubbi su questo. Strahinja ama l’Italia, così come la Serie A, e siamo sicuri che questa scelta sarà un vero successo. Inoltre è molto importante, sia per il Partizan che per il ragazzo, che la Lazio abbia deciso di lasciarlo in prestito ai bianconeri per il resto della stagione. Non va dimenticato che Pavlovic è un elemento della prima squadra del Partizan solo da qualche mese, e ha bisogno di accumulare maggiore esperienza nella massima serie. Per questo è molto importante che il club riesca a qualificarsi alla fase ai gironi di Europa League, è un altro aspetto da tenere in considerazione“.

Foto: telegraf.rs