Pavlidis: “Mourinho è davvero speciale. Fuori dal campo è una persona diversa”

11/12/2025 | 18:48:54

Intervistato da Athletiko, l’attaccante del Benfica, Vangelis Pavlidis ha riservato parole di grande ammirazione per José Mourinho, sottolineando come il tecnico portoghese sia molto diverso rispetto all’immagine che mostra pubblicamente.

Queste le sue parole: “È speciale davvero. Nelle conferenze stampa appare in un modo, ma nel quotidiano è completamente diverso. Lavorare con lui è, prima di tutto, una grandissima esperienza. In allenamento è molto esigente, non si scherza. Ma appena si esce dal campo, cambia completamente: racconta aneddoti, fa battute, scherza con noi… È unico”.

Pavlidis ha ricordato anche un momento particolare prima della sfida di Champions League contro l’Ajax: “Ero con lui nella sala stampa e mi sembrava di essere su YouTube, come quando guardavamo i suoi interventi da ragazzi. Solo che questa volta era tutto reale, era tutto lì davanti a me. La quantità di esperienze che si possono vivere in così poco tempo con una persona del genere è incredibile. Questo è il calcio”.

Foto: sito Benfica