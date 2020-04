PAVLIDIS, LA RIVELAZIONE DELL’EREDIVISIE CON IL GOL NEL DNA

Il campionato olandese è da sempre una fucina di talenti. Negli ultimi mesi, tra i tanti calciatori saliti alla ribalta della cronaca, c’è anche Vangelis Pavlidis, attaccante greco classe 1998 e grande protagonista in stagione con la maglia del Willem II. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Nato a Salonicco il 21 novembre 1998, Pavlidis è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bebides Saloniki, uno dei club più rinomati a livello di accademia nel calcio tessalonicese. Ben presto viene notato dagli osservatori del Bochum che, nel 2015, lo acquistano e lo aggregano al proprio vivaio. L’impatto con la nuova realtà tedesca è devastante: ben 20 gol in 45 partite in under 19. Nella stessa stagione viene eletto tra i quindici migliori giocatori del campionato europeo under 17 in Bulgaria, segnando un gol in più di Patrick Cutrone e guidando la propria Nazionale a sfiorare la qualificazione ai quarti di finale. Le sue brillanti prestazioni convincono il Bochum a puntare sempre più su di lui: arrivano così le prime convocazioni in Zweite Bundesliga (la seconda divisione tedesca), fino all’esordio a Heidenheim, a diciassette anni e mezzo. Nel gennaio 2018, il Borussia Dortmund brucia la folta concorrenza e si assicura il suo cartellino. Una scelta, però, che si rivela poco fortunata e dopo un solo anno, Pavlidis fa ritorno al Bochum e contestualmente viene ceduto in prestito semestrale agli olandesi Willem II. Dopo 14 presenze e 5 gol viene riscattato e la stagione seguente – quella attualmente in corso – si mette in mostra andando in doppia cifra (11 sigilli) in Eredivisie attirando su di sé l’attenzione di diversi club. Una vera e propria rivelazione del campionato olandese, anche se – osservando i numeri e il curriculum di Vangelis – si può notare come il gol sia sempre stato nel suo Dna.

Pavlidis può essere considerato il prototipo dell’attaccante moderno, in grado di abbinare freddezza e cinismo in area di rigore a un fisico imponente e una grande tecnica di base, che gli permette di essere preziosissimo anche in fase di costruzione. Un killer d’area di rigore, ma anche un rifinitore capace di premiare nel migliore dei modi gli inserimenti dei compagni. E non è un caso che sulle tracce di Vangelis Pavlidis ci siano già diverse big, pronte a contenderselo in ottica futura. Per ora il Willem se lo tiene stretto, ma non sarà semplice blindarlo a lungo…

Foto: Twitter ufficiale Willem