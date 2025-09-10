Pavard: “Volevo solo il Marsiglia, speriamo di fare grandi cose e vivere tante emozioni”

10/09/2025 | 14:04:09

Arrivato nel ritiro del Marsiglia, Benjamin Pavard ha parlato ai giornalisti presenti: “Sono molto orgoglioso di unirmi all’Olympique de Marseille, un club così prestigioso. Non vedo l’ora di essere al Vélodrome venerdì e sentire il calore dei tifosi. Voglio vivere grandi emozioni qui. So di aver già giocato con il Lille al Vélodrome. C’era un’atmosfera incredibile. Non vedo l’ora di iniziare venerdì e non vedo l’ora di vivere grandi momenti con l’OM. Per me, c’era solo l’OM nella mia testa. Volevo solo l’OM. Con Medhi (Benatia) abbiamo avuto una buona discussione. Sta facendo un buon lavoro qui da due anni. Sono felice di unirmi al gruppo. C’è un gruppo di qualità. Spero che faremo grandi cose insieme. Vogliamo essere una squadra. C’è una partita importante da vincere venerdì. Poi, avremo tempo per concentrarci sulla Champions League”.

FOTO: X Marsiglia