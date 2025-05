Pavard: “Vogliamo portare la Champions a Milano. Dembelè? Speriamo si calmi in finale”

29/05/2025 | 19:20:59

Benjamin Pavard si è espresso ai microfoni dell’emittente transalpina M6, le parole del difensore francese sulla sfida tra Inter e PSG: “Dopo aver vinto col Bayern Monaco mi ero promesso che avrei giocato un’altra finale di Champions. Io cercherò di mettere tutto sul campo, poi starà all’allenatore decidere. Ma sono pronto, voglio dare tutto per questa finale e portare questo trofeo a Milano. È un sogno per tutti noi, il club e i tifosi lo meritano. Vero che rispetto agli altri anni ha segnato tantissimi gol in più, ma è un giocatore che lavora duro ed è molto intelligente. Spero che si calmi per la finale, però sono contento di ritrovarlo”.

Foto: Instagram Pavard