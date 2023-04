Pavard sul futuro: “Rinnovo? Al momento non ci sono dialoghi in corso”

Il difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard – in scadenza nel 2024 – ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Telefoot: “Il rinnovo? Al momento non ci sono dialoghi in corso con il club, siamo concentrati sui nostri obiettivi stagionali. Io sto cercando di giocare il mio miglior calcio, di vincere trofei. Il resto lo vedremo quest’estate”.