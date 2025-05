Pavard: “PSG forte, noi non siamo un mix di campioni ma sappiamo soffrire”

28/05/2025 | 11:04:29

Intervistato da L’Equipe, Benjamin Pavard ha parlato della partita tra Inter e PSG. Le parole del difensore francese a pochi giorni dalla finale di Champions: “Non siamo una squadra di stelle, sappiamo fare tutto insieme, sappiamo soffrire insieme non c’è un giocatore superiore all’altro. La cosa più importante non è fare gol. Bisogna sapersi tirare indietro a volte, soffrire, per poter vincere. Sul PSG: “Il Paris è davvero una grande squadra e lo dimostra da diversi anni. Ma credo che il PSG sia ancora più consistente in questa stagione”.

FOTO: Instagram Pavard