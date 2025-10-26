Pavard protagonista in negativo del Marsiglia: “Chiedo scusa ai tifosi, ci rialzeremo”

26/10/2025 | 14:15:37

Benjamin Pavard, protagonista in negativo della sconfitta del Marsiglia contro il Lens, ha chiesto scusa ai tifosi sui social: “Tifosi del Marsiglia, mi dispiace. Questa sconfitta è a causa mia, ho commesso degli errori e me ne assumo tutta la responsabilità. Quando si indossa questa maglia, bisogna essere impeccabili, e stasera non lo sono stato. Vi prometto che darò il massimo per riconquistare la vostra fiducia e per rendere onore a questa maglia. Grazie per il vostro sostegno, anche nei momenti difficili. Ci rialzeremo, insieme”.

