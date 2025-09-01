Pavard-Olympique Marsiglia, si sblocca la trattativa

01/09/2025 | 16:15:59

Si sta sbloccando la trattativa per il passaggio di Benjamin Pavard all’Olympique Marsiglia. Secondo quanto raccontato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, l’Inter aveva effettuato un tentativo per Akanji in uscita dal Manchester City, con la possibilità del coinvolgimento indiretto proprio di Pavard, direzione OM. In un secondo momento, abbiamo riferito che l’affare Akanji sarebbe andato in porto (vi abbiamo svelato le cifre) indipendentemente dalla cessione del difensore francese dei nerazzurri. Negli ultimi minuti, l’affare Pavard sembra sempre più probabile. Ora il rientro nella madrepatria è più vicino.

Foto: Instagram Pavard