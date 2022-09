Pavard: “Durante lockdown del 2020 ho sofferto di depressione. E’ stata davvero dura”

Benjamin Pavard, esterno francese del Bayern Monaco, ha parlato a Le Parisien, raccontando le difficoltà avute durante il lockdown per il Covid della Primavaera 2020, che anche in Germania fu molto rigido.

Queste le sue parole: “È stata dura. Ero solo, in un altro Paese, e non stavo bene. All’inizio ti dici che non è niente, che passerà, ma non è così. Se non sei felice quando vai ad allenarti, devi fare qualcosa. Sono umano; anche se ho una casa molto bella con una palestra, ho bisogno del contatto con altre persone. Mi svegliavo e non avevo fame”.

Foto: twitter Bayern