Pavard: “La trattativa con il Marsiglia è stata veloce. Qui è tutto fantastico, mi sento realizzato”

12/09/2025 | 23:50:28

Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Ligue1+: “Sono molto contento della mia prima partita al Vélodrome. La mia famiglia era in tribuna, sono molto contento di aver segnato. Sono molto orgoglioso della squadra, abbiamo giocato una grande partita, non li abbiamo sottovalutati. Nonostante il cartellino rosso, abbiamo continuato a giocare la nostra partita. Ci riposeremo perché ci aspettano partite importanti. Ci siamo presi il tempo per tenere palla, non abbiamo avuto fretta. Dovrò fare un passo avanti. Mi mancavano le gambe. Tutto si è velocizzato negli ultimi giorni del mercato. Dopo, sono dovuto venire qui e fare i test. Mi trovo bene in questa squadra. Sono stato accolto bene da Medhi Benatia, dal presidente e dall’allenatore. C’è un’atmosfera fantastica. Non dobbiamo lasciarci trasportare dall’entusiasmo. È solo una partita. Ce ne sono altre importanti in arrivo e dovremo vincerle. Il Marsiglia è un club leggendario. I tifosi sono fantastici, lo abbiamo visto anche stasera. E poi avevo il desiderio di avvicinarmi alla mia famiglia, anche la mia ragazza è di qui però non ha deciso lei… Mi è piaciuto il discorso di Medhi Benatia. Mi sento bene, realizzato. Rabiot? Per me è un amico. Nutro grande stima per lui. Mi ha parlato della città, dei suoi tifosi. Conoscevo l’atmosfera che si respirava al Vélodrome. Mi ha detto molte cose positive di Marsiglia”.

foto x marsiglia