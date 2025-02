Pavard: “Il Napoli ha più pressione di noi per lo scudetto. Noi abbiamo vinto un anno fa”

Il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard, ha parlato a Sky in merito ai sorteggi Champions.

Queste le sue parole: “Si gioca per vincere e noi vogliamo vincere tutto. Certo che credo alla possibilità di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Scudetto o Champions? Tutte e due. Non è semplice confermarsi perché il calcio è duro, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Difficoltà con le big in campionato? Se vogliamo arrivare in fondo e vincere lo scudetto, dobbiamo pensare di vincere le prossime partite”.

Sulla lotta scudetto: “Il Napoli ha più pressione. Noi abbiamo vinto il campionato lo scorso anno e ora tutti vogliono batterci. Loro sono al primo posto in classifica adesso, ma noi siamo abituati a giocare partite dove ci sono tante pressioni. Non mi faccio troppe domande: vediamo gara dopo gara. Loro sono compatti, hanno un buon allenatore. Ma lo scontro diretto sarà una storia a parte, andremo là per cercare di vincere”.

Foto: sito Inter