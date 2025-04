Pavard: “Il Bayern è una grande squadra, ma lo siamo anche noi. Nessun timore”

Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match contro il Bayern Monaco valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Queste le sue parole: “Partita molto complicata, il Bayern è una grande squadra ma lo è anche l’Inter. Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto e rimanere concentrati”.

Come ti sei preparato per questa partita?

“Nella partita d’andata abbiamo concesso qualcosa, oggi dobbiamo stare attenti e difendere molto bene. Non dobbiamo prendere gol, ma anche andare avanti e cercare di segnare”.

Foto: sito Inter