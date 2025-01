Pavard: “Ho sempre giocato a calcio per vincere, con l’Inter posso farlo. L’avversario più forte? Hazard”

Qui di seguito le parole rilasciate al Matchday Programme di Inter-Monaco da Benjamin Pavard, difensore nerazzurro.

“Penso che l’Inter sia un grande club, andiamo in campo per alzare sempre di più il livello. Per questo sono qui. Abbiamo una grande squadra, ottimi giocatori e voglia di vincere, noi e i tifosi che ci sostengono in ogni momento, in ogni partita, che sia in casa e in trasferta. Ho sempre giocato a calcio per vincere, per essere fiero di me e rendere orgogliose le persone che mi stanno vicino. Il mio arrivo all’Inter? Per me è stato un momento emozionante. Volevo venire in questo club per conoscere i tifosi, per vincere dei trofei. Ho scelto il video di presentazione, come ricordo, perché mi è piaciuto molto e mi ha fatto molto piacere vederlo al mio arrivo. Lo Scudetto? La vittoria dello Scudetto con l’Inter è stato un momento molto importante per me, per il club e per i tifosi. Un traguardo importante per tutti”.

Sul Mondiale: “Vincere un Mondiale è un sogno d’infanzia. Ricordo quanto ho abbracciato i miei genitori in lacrime, quel successo mi ha emozionato molto. Sono andato via di casa giovane, sono figlio unico e non è stato facile. Quello che faccio oggi è una bella soddisfazione per loro, è merito loro se oggi sono qui”.

L’avversario più forte che ha sfidato: “Eden Hazard”.

La leggenda interista a cui è più legato: “Javier Zanetti, è semplice. Mi sarebbe piaciuto molto giocare con lui, perché è un’ispirazione. Anche Adriano è una leggenda”.

Foto: Instagram Pavard