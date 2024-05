Pavard: “Ho scelto l’Inter perchè è un club mitico. Poi mi fanno giocare nel mio ruolo ideale”

Intervistato da TF1, Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha parlato della scelta del club nerazzurro e della sua prima stagione in Italia.

Queste le sue parole: “Sono voluto venire qui all’Inter perché è un club mitico, che ha vinto diversi trofei. E poi perché potevo giocare nel mio ruolo ideale. C’era la combinazione perfetta perché mi trovassi bene qui. Gli Europei? Nel calcio si gioca per vincere dei titoli e dare emozioni a tutti i francesi. Spero di poter rivivere le emozioni vissute dopo la vittoria nel Mondiale quest’anno. Anche perché la finale è il 14 luglio, la nostra festa nazionale. Quando giochi a calcio, fai di tutto per vincere. La vittoria dell’Europeo sarebbe qualcosa di straordinario, ma ci sono ancora delle partite da giocare. Penseremo di partita in partita, non crediamo certo di essere già in finale. Vogliamo riscattare la finale dei Mondiali, che è stata molto dura mentalmente: ci penso ancora adesso”.