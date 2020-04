Pavard: “Ho scelto il Bayern perché volevo il top per me. Sono sicuro che vinceremo la Champions”

Benjamin Pavard, terzino destro francese del Bayern Monaco e campione del mondo in carica, ha parlato della sua prima stagione con il club bavarese e della scelta fatta in estate: “Sono venuto al Bayern perché volevo il top per me e per restare in Nazionale. Per me questo è il miglior club del mondo, con i migliori giocatori che ci sono in circolazione. Il Bayern vincerà di nuovo la Champions League, ne sono sicuro e l’organico ci permette di sognare in grande”.